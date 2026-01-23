Ünlülere yönelik soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Esat Yontunç’un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yontunç, kendisine yöneltilen fuhuş ve uyuşturucu suçlamalarının tamamını reddetti. Aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyleyen Acun Medya Genel Koordinatörü, kendisine güvendiği için ülkesine döndüğünü belirtti.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında adı geçen son isim Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç oldu. Yontunç, "Fuhuşa teşvik veya aracılık etme" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Yontunç'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu beyan eden Esat Yontunç'a soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün tutuklanan A.G.'nin ifadesinden bazı kısımlar soruldu.

Esat Yontunç'un ifadesi ortaya çıktı! 'Uyuşturucu' ve 'fuhuş' iddialarına tek tek cevap verdi

HAKKINDAKİ İDDİALARA TEK TEK CEVAP VERDİ

A.G.'nin "B.B.A. isimli kadın Acun Medya'da çalışmak istediğini söyleyince Esat Yontunç'la tanıştırdığımı kabul ediyorum. Amacım bu kişiye yardım etmekti. Esat'ın bu şahıs ile sonradan görüştüğünü biliyorum" şeklindeki iddiaları sorulan Yontunç, "Bu tarz ilişkide bulunup bir kadın ile tanışmadım" diyerek reddetti.

B.B.A.'nın "Abdullah Gençal, beni Esat Yontunç isimli şahsın yanına gönderdi. Ben Esat'la birlikte olduğumda Esat benim 17 yaşında olduğumu biliyordu. Hatta Esat beni birkaç kez daha Acun Medya'da işe sokabileceğini beni Acun Ilıcalı ile tanıştırabileceğini söyleyerek benimle birlikte oldu. Daha sonra benimle iletişimi kesti. Kendisini birçok kez aramam rağmen ulaşamadım" şeklindeki beyanı Esat Yontunç'a soruldu.

"ACUN ILICALI İLE TANIŞTIRMA GİBİ BİR DURUM OLAMAZ"

Esat Yontunç bu iddialar karşılık, "Ben asla bu beyanı kabul etmiyorum. Benim kimseyle bu şekil iletişimim olamaz, ayrıca bu amaçla Acun Ilıcalı ile tanıştırma gibi bir durum da olamaz" dedi.

İfadesinin devamında ise, "Monkey Project isimli işletmenin düzenlemiş olduğu eğlence etkinliğine katılmadım. Bu firmadan sadece Charlie Can isimli kişiyle bir kaç kez görüştüm. Kendisi ile uyuşturucu madde alışverişi gibi bir durum asla söz konusu olamaz" dedi.

ŞEYMA SUBAŞI DA SORULDU

Esat Yontunç aynı soruşturmanın şüphelisi Şeyma Subaşı sorulması üzerine, "Eskiden tanırım. İş ortağımın eski eşidir. Kendisiyle herhangi bir şekilde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan ortamlarda bulunmadım, bu tarz ilişkilerim asla olmamıştır" dedi.

"ÇEVREMDEKİ HERKESİ UYARIRIM"

İfadesine son olarak , "Hayatım boyunca bu tarz ilişkilerim olmamıştır. Uyuşturucu madde kullanılmaması konusunda da çevremdeki herkesi uyarırım" diyen Yontunç, suçlamaları reddettiğini ve kendisine güvendiği için ülkeye döndüğünü söyledi.

