Eski halini unutun! Gonca Vuslateri sarışın oldu, 40 yaş sendromu imajı…

Başarılı kadın oyuncu Gonca Vuslateri, kariyeri boyunca rol aldığı unutulmaz karakterlerle izleyicilerin hafızasında yer edindi. Ünlü isim ‘Anne’ , ‘Yalan Dünya’ , ‘Sıcak Kafa’ , ‘Küçük Sırlar’ gibi birçok projede görev aldı.

2024 yılında kızını kucağına sonra ekranlara güçlü bir dönüş yapan Vuslateri, magazin gündeminde ise hem özel hayatıyla hem de zaman zaman yaptığı cesur çıkışlarla sıkça adından söz ettiriyor.

SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" adlı dizide başrolü üstlenen ve performansıyla yine izleyicileri etkileyen Vuslateri, uzun zamandır siyah olarak kullandığı saçlarının rengini değiştirdi. Sarışın haliyle kameraların karşısına geçen isim sevenlerini şaşırttı.

“PROVA YAPIYORUM, 40 YAKLAŞIYOR…”

Değiştirdiği tarzıyla ilgili konuşan Vuslateri, “Bir deneyeyim dedim artık, 40’a geliyoruz şurada bir senemiz kaldı. Alışılmışın dışına bir kere çıkılır işte. Belki bundan sonraki yıllarda artık bu renkle olurum bilmiyorum. Belki 40 yaş sendromu. Prova yapıyorum şu anda geliyor, yaklaşıyor” diyerek kahkaha attı.