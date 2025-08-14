Euro’lu şemsiye, 200 TL ile dolu ceket! Kobra Murat’ın kızının söz töreni şaşkına çevirdi

Roman müziğinin renkli ismi Kobra Murat, yalnızca sahne tarzı, gösterişli tavırları ve sık sık yenilediği peruğuyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Gerçek adı Murat Divandiler olan şarkıcı, son olarak kızı Sergül’ün söz töreniyle gündeme geldi.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kobra Murat, Sergül’ün sözünden görüntüleri kişisel Instagram hesabından paylaştı. Törende euro banknotlarla süslenmiş kocaman şemsiye ve damadın 200 TL banknotlarla bezenmiş ceketi ağızları açık bıraktı.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAPMADAN EDEMEDİ

Sahnedeki bu abartılı manzara, kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar bunu ‘görgüsüzlük’ olarak değerlendirirken, bazıları ise paraların sahte olduğuna vurgu yaptı. Kimi kullanıcı ise güzel yorumlarda bulunarak çifte mutluluklar diledi.