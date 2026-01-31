Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajeri şarkıcının son anlarını anlatırken 'zemzem suyu' detayı dikkat çekti. Kızının nikahında haberi alıp gelen ablası ise dua beklediklerini söyledi.

Şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim'den beri yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ürek, bugün hayatını kaybetti.

Vefat haberini alan sevenleri hastaneye gelerek Ürek’in yakınlarına başsağlığı diledi. Hastane önünde Ürek’in ablası Selvi Ürek, yeğenleri ve menajeri Mert Siliv açıklamalarda bulundu.

"ZEMZEM SUYUNU İÇİRDİM"

Menajer Mert Siliv, "20 yıllık dostumu ve aynı zamanda menajerlik yaptığım çok kıymetli sanatçı Fatih Ürek’i, 4 buçuk aylık uğraştığımız süreçten sonra kaybettik.

Hepimiz Allah'tan geldik ve Allah’a döneceğiz. Allah onun mekanını cennet eylesin. Dualarınızı bekliyorum. Zemzem suyunu ben içirdim. Yüzünü yıkadım. Bebek gibiydi" dedi.

"NİKAHTA ÖĞRENDİK"

Vefat haberini nikahta öğrendiklerini belirten Fatih Ürek’in ablası Selvi Ürek, "Dualarınızı bekliyoruz. Biz 1989 yılında İstanbul’a beraber geldik Bursa’dan. Erzurumluyuz biliyorsunuz. Bugünde kızımın nikahı vardı, nikahta öğrendik hemen buraya geldik. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ürek’in cenazesi, pazar günü Levent Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

