Sosyal medyada fiyatlarını eleştiren bir müşterisine verdiği cevapla tepki çeken fenomen kebapçı 'Bedri Usta' olarak bilinen Bedrettin Aydoğdu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yüksek fiyat uygulamaları" iddiaları ile ilgili resen soruşturma başlatıldı.

Bir müşteri, Bedri Usta'nın şubelerinden birinde yediği yemek sonrası fişi paylaşarak tepki göstermiş ve paylaşımında, "Sadece yemek ve kuver 3 bin 600 TL… Kapıda ödediğimiz 400 TL vale ücretini de ekleyince 2 saatlik yemeğin maliyeti 4 bin TL. Bir lahmacun 290 TL, bir çorba 380 TL… Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı." demişti.

BEDRİ USTA'DAN TEPKİ ÇEKEN CEVAP

Kısa sürede viral olan paylaşım sonrası Bedri Usta'dan karşı hamle gelmişti. Müşterinin paylaşımını alıntılayan Bedri Usta'nın resmi hesabı, "Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör." diye cevap vermişti.

Bedrettin Aydoğdu'nun tepki çeken paylaşımı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık açıklamasında iddialar kapsamında, "Bedri Usta Kebap" adıyla faaliyet gösteren işletme ve sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemlerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlandığı, soruşturma işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürüldüğü dile getirildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN DENETİM

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Ticaret Bakanlığı, kebapçı Aydoğdu'nun, müşteriye verdiği cevap sonrası İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince restoranda denetim yapıldığını duyurmuştu.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ağırlıklı olarak İstanbul Anadolu Yakası’nda birden fazla şubesi bulunan bir kebapçı zincirinin Kadıköy-Fenerbahçe’de bulunan şubesine yönelik olarak, 30.12.2025 tarihinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizce denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimler sonucunda; İşletmede 5 ayrı ürün, Haksız Fiyat Artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye tabi tutulmuş; bu doğrultuda son 3 aya ait alış–satış faturaları, maliyet belgeleri ve savunmalar alınmıştır. Ayrıca, Fiyat Etiket Yönetmeliği’nin 'etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği' hükmüne aykırılık tespit edilmesi üzerine idari işlem uygulanmıştır."

Bedrettin Aydoğdu

HAKSIZ FİYAT KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Kaplan, paylaşımında "Tespit edilen uygunsuzluklar Haksız Fiyat Artışı Kurulu’na sevk edilmiştir. Fırsatçılığa, mevzuata aykırılığa, tüketiciyi mağdur eden ve ticari etiğe uygun olmayan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmemektedir, gösterilmeyecektir. Denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir." demişti.

