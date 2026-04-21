Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı iş birliğiyle hazırlanan “Operasyon Alesta” dizisinden ilk görüntüler izleyiciyle buluştu. Projenin okuma provası sırasında objektiflere yansıyan karelere sosyal medyada yer verildi. Uzun süre sonra setlere dönen Gamze Özçelik’in prova anlarında çekilen görüntüleri, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle hazırlanan yeni proje “Operasyon Alesta” dizisinden ilk kareler izleyiciyle paylaşıldı. Tabii platformunun Üs Yapım imzasını taşıyan dizinin okuma provası, Türkiye’nin milli savaş gemisi TCG İSTANBUL üzerinde gerçekleştirildi. Prova anları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, özellikle oyuncu kadrosunun bir arada olduğu görüntüler dikkat çekti.

OPERASYON ALESTA OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu, senaryosunu Onur Böber’in kaleme aldığı yapımın güçlü oyuncu kadrosu da şimdiden merak uyandırdı. Dizide Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Gamze Özçelik, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz gibi isimler yer alıyor.

Gamze Özçelik setlere döndü! Operasyon Alesta’dan ilk kareler paylaşıldı

GAMZE ÖZÇELİK SETLERE DÖNÜŞ YAPTI

Uzun yıllar önce oyunculuğu bırakarak kendini insanı yardım çalışmalarına adayan Gamze Özçelik ise bu projeyle yeniden setlere dönüş yaptı. Ünlü isim, dizide Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek. Daha önce Arka Sokaklar dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanınan Özçelik’in bu dönüşü, hayranları tarafından sürpriz olarak karşılandı.

KARELERE YORUM YAĞDI

Okuma provasında da yer alan oyuncunun son görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Özçelik’in doğal hali ve setten yansıyan kareleri beğeni toplarken, hayranları “yeniden dönüş” yorumlarıyla destek mesajları paylaştı.

Yapımın çekimlerinin ilerleyen günlerde devam edeceği ve dizinin yayın tarihiyle ilgili detayların ise önümüzdeki süreçte açıklanacağı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası