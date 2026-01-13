Gülseren Erbil, şovmen eşi Mehmet Ali Erbil’in hediye ettiği lüks araçla direğe çarptı. Kazada Erbil’in üvey kızı Yasmin Erbil de yanındaydı. Yaşanan kazanın detayları da ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda boşanacakları konuşulan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Erbil, aralarındaki sorunları çözerek barıştıklarını açıklamıştı. Ünlü çiftten Gülseren Erbil, eşinin aldığı arabayla kaza yaptığını açıkladı.

ÜVEY KIZIYLA KAZA YAPTI

29 yaşındaki Gülseren Erbil ile Yasmin Erbil, seramik kursuna giderken aracın direğe çarpması sonucu kaza yaptı.

Gitti milyonluk araç! Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Erbil kaza yaptı

Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımında “Direğe çarptık” derken, Gülseren Erbil ise “Bir de bana diyorlar; elit ol, seramiğe git. Benim elitlik bu kadar” ifadelerini kullandı.

“KOCAMAN DİREK VARMIŞ”

Kaza sonrası aracın durumunu gösteren Yasmin Erbil’e sitem eden Gülseren Erbil, “Araba ötüyor. Yasmin, orada bir şey yok, kocaman direk varmış” dedi.

MEHMET ALİ ERBİL’İN HEDİYESİYDİ

Mehmet Ali Erbil’in, kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Erbil’e hediye ettiği aracın 10 milyon TL değerinde olduğu öne sürülmüştü.

