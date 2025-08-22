Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gizemli bebek Aziz ortaya çıktı! Yüzü nihayet ucundan göründü… İşte Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün oğlu

- Güncelleme:
Gizemli bebek Aziz ortaya çıktı! Yüzü nihayet ucundan göründü… İşte Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün oğlu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oğulları Aziz’i kameralardan uzak bir şekilde büyütme konusunda oldukça titiz davranıyor. Doğumundan bu yana minik Aziz’le ilgili hemen hemen hiçbir detayı kamuoyuyla paylaşmayan çift, onun yüzünü de adeta sır gibi saklıyor. Ancak ikilinin yaptıkları son paylaşımda gizemli bebek Aziz’in yüzü nihayet az da olsa göründü. Minik burnu ve tombul yanakları kalpleri eritti.

2016 yılında oyuncu Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül, geçtiğimiz Mart ayında anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

“AZİZ OĞLUM HOŞ GELDİN”

Ünlü çift bir süre sonra yaptıkları paylaşımda oğullarının ismini açıkladı. Bebeği gizleyen Kadir Doğulu paylaşımına, "Aziz oğlum hoş geldin" notunu ekledi.

Doğum üzerinden 5 aydan fazla süre geçmesine rağmen, çift sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarda oğullarının yüzünü saklamaya devam ediyor.

TOMBUL YANAKLARIYLA KALPLERİ ERİTTİ

Son olarak Neslihan Atagül’den gelen yeni paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi. Güzel oyuncu, doğum gününde eşi ve oğlu Aziz ile birlikte çekilen bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafta Aziz’in yüzü tamamen görünmese de Atagül’ün parmaklarının arasından küçük bir kısmı ortaya çıktı. Aziz’in dolgun yanakları ve minik burnu gören takipçilerini mest etti.

AZİZ NE DEMEK?

Aziz ismi Kuranı kerimde geçen Allah'ın 99 isminden birisi… Sayılan, kutsal, değerli. sevgide çok üstün tutulan, çok sevilen.

