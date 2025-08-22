Gizemli bebek Aziz ortaya çıktı! Yüzü nihayet ucundan göründü… İşte Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün oğlu

2016 yılında oyuncu Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül, geçtiğimiz Mart ayında anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

“AZİZ OĞLUM HOŞ GELDİN”

Ünlü çift bir süre sonra yaptıkları paylaşımda oğullarının ismini açıkladı. Bebeği gizleyen Kadir Doğulu paylaşımına, "Aziz oğlum hoş geldin" notunu ekledi.

Doğum üzerinden 5 aydan fazla süre geçmesine rağmen, çift sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarda oğullarının yüzünü saklamaya devam ediyor.

TOMBUL YANAKLARIYLA KALPLERİ ERİTTİ

Son olarak Neslihan Atagül’den gelen yeni paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi. Güzel oyuncu, doğum gününde eşi ve oğlu Aziz ile birlikte çekilen bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafta Aziz’in yüzü tamamen görünmese de Atagül’ün parmaklarının arasından küçük bir kısmı ortaya çıktı. Aziz’in dolgun yanakları ve minik burnu gören takipçilerini mest etti.

AZİZ NE DEMEK?

Aziz ismi Kuranı kerimde geçen Allah'ın 99 isminden birisi… Sayılan, kutsal, değerli. sevgide çok üstün tutulan, çok sevilen.