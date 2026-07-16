Fenerbahçe kongre üyesi olarak yaptığı konuşmalarla gündeme gelen oyuncu Göksun Çam, önceki gün İzmir'den İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirdi. Çam, yaşadığı korkuyu anlattı.

İzmir'den İstanbul'a dönüş yolunda kaza yapan oyuncu Göksun Çam, arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini açıkladı. Çarpmanın etkisiyle çene ve bacağından yaralanan Çam, araçta bulunan iki köpeğinin ise kazayı yara almadan atlattığını belirtti.

“ARAÇ DURMASAYDI SAĞ ÇIKAMAYABİLİRDİM”

Kendisine arkadan çarpan sürücünün neden olduğu kazada büyük panik yaşadığını anlatan Çam, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"İzmir'den dönerken arkamdan makas atarak gelen bir araç çarpıp sürüklenmeme sebep oldu. Çevreden görenler aracımın daireler çizerek metrelerce sürüklendiğini söyledi. Arabanın içinde şarampole yuvarlanacağımı sandım, aracımda 2 köpeğim de vardı. Eğer araç durmasaydı, sağ çıkamayabilirdim. Çenem ve bacağımdan yaralandım, köpeklerimin de sağ olmasına şükrediyorum."

Çam, aracının yaklaşık 35 metre savrularak refüje çarptığını belirterek, kazadan sağ kurtulmasını büyük şans olarak değerlendirdi. Çam, hayvanlara yaptığı iyiliklerin kendisini koruduğuna inandığını söyledi.

Geçen ay da benzer bir tehlike yaşadığını belirten oyuncu, barınak çıkışında yaya olduğu sırada bir dernek aracının kendisine arkadan çarptığını ve ezilme tehlikesi atlattığını söyledi.

"İKİ KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Kısa süre içerisinde peş peşe iki ciddi kaza yaşadığını vurgulayan Çam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Barınak çıkışında yayayken dernek aracı arkamdan gelip çarptı, neredeyse beni ezip geçiyordu. Dün akşam da arabam pert oldu, hayatımda 2 kez ölümden döndüm. Maalesef bunlar çok kısa sürede gerçekleşti."

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