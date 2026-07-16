Anadolu Ajansı • Akdeniz
Mersin'de zincir markette tarihi geçmiş ürünler bulundu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde şikayet üzerine denetlenen zincir marketin şubesinde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü ele geçirildi. Markete 3 bin 705 lira para cezası kesildi.
Özetle DinleMersin'de zincir markette tarihi geçmiş ürünler bu...
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Yaşam az önce
Mersin'de bir zincir market şubesine yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü tespit edildi.
- Denetim, bir vatandaşın şikayeti üzerine Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi'ndeki bir markette yapıldı.
- Ekipler, marketin reyonlarını inceleyerek son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü belirledi.
- Markete, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 lira ceza kesildi.
- Tespit edilen ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
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Mersin'de, Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın şikayeti üzerine Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi'ndeki zincir marketin şubesine giderek denetim yaptı.
TARİHİ GEÇMİŞ 135 GIDA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ
Reyonları inceleyen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü olduğunu tespit etti. Markete, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 lira ceza uygulandı.
Toplanan ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
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