Mersin'in Akdeniz ilçesinde şikayet üzerine denetlenen zincir marketin şubesinde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü ele geçirildi. Markete 3 bin 705 lira para cezası kesildi.

Mersin'de, Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın şikayeti üzerine Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi'ndeki zincir marketin şubesine giderek denetim yaptı.

TARİHİ GEÇMİŞ 135 GIDA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ

Reyonları inceleyen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü olduğunu tespit etti. Markete, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 lira ceza uygulandı.

Mersin'de zincir markette tarihi geçmiş ürünler bulundu

Toplanan ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

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