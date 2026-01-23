Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında adı geçen 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin’in, aradan geçen zamana rağmen Türkiye’ye dönmemesi dikkat çekmişti. Şahin hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında 18 Aralık tarihinde gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarına makul şüphelerin bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İLK AÇIKLAMA: ‘DÖNECEĞİM’ DEMİŞTİ

Öte yandan çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, hafta başında annesinin ev taşıma süreci ve ailevi nedenlerle büyüdüğü ülke olan İngiltere’ye gittiğini belirtti. Şahin, açıklamasında, “Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese” ifadelerini kullandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin’den yeni hamle

‘LONDRA’YA YERLEŞTİ’ İDDİASI…

Türkiye’ye en kısa sürede döneceğini açıklayan Şevval Şahin’in, günler geçmesine rağmen Londra’dan dönmemesi yeni iddiaları da beraberinde getirdi. Şahin’in İngiltere’de bir modellik ajansına kayıt yaptırdığı ve Londra’ya yerleştiği öne sürüldü.

Ünlü ismin, hakkında ortaya atılan yeni iddialara nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.

