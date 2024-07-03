Hayko Cepkin'den büyük jest! A Milliler için değişikliğe gitti: Önce konser, sonra maç

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, 6 Temmuz Cumartesi günü A Milli Futbol Takımımızın Hollanda ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması ile çakışan konserinin saatini değiştirdi.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve sahne performansı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Cepkin, cumartesi günü Ataköy Marina'da düzenlenecek olan konserinin başlangıç saatini gelen talep üzerine değiştirdiğini açıkladı.

HAYRANIN PAYLAŞIMINI GÖRDÜ

Bir kullanıcının kendisini etiketleyerek yaptığı "İlk defa çeyrek final gördüm. Maç saatinde Hayko Cepkin konserindeyiz. Şansım bu kadar" paylaşımına cevap veren Hayko Cepkin, normalde saat 22.00'de başlaması planlanan konserinin, EURO 2024 çeyrek finalinde A Milli Takım'ın Hollanda'yla karşılaşacağı maç ile çakışmaması için saat 20.15'te başlayacağını duyurdu.

ÖNCE KONSER, SONRA MAÇ

Hayko Cepkin, takipçisine verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Hizmet kapınıza kadar geldi. Milli takım çeyrek finale kalınca, Ataköy Marina konserimiz ile aynı gün aynı saate denk geldi. Biz de maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5000 kişi maçı seyrederiz. İşte hizmet. Bizimle uyum içinde hareket eden organizasyona da teşekkürler. Tekrar belirtiyorum dakik oluşumu zaten biliyorsunuz tam 20.15 konserimiz başlar ki maç saatine sarkmayalım. Sevgiler."