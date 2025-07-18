Hayranları yasta! Sosyal medya fenomeni 'Çello Mustafa' hayatını kaybetti

Sosyal medyada yayınladığı videolarla ünlenen Çello Mustafa' lakaplı Mustafa Anıl Yıldırım motosiklet kazasında aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medya fenomenin ölümünün ardından takipçileri eski videolarını yeniden paylaşmaya başladı.

Sosyal medyada 'Çello Mustafa' lakabıyla tanınan ve kendine has söylemleriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan 20 yaşındaki fenomen Mustafa Anıl Yıldırım, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

İlgili Haber Testo Taylan 13 yaşındaki çocuğa saldırdığı için gözaltına alındı! Olayın iç yüzünü isyan ederek anlattı

MOTOSİKLET KAZASINDA BAŞINDAN AĞIR DARBE ALDI

Geçtiğimiz hafta Mersin’in Erdemli ilçesi merkezinde motosiklet kazası geçiren Yıldırım, başından aldığı darbe nedeniyle ilk olarak Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan beyin kanaması teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen genç fenomen, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldırım, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Acı haberin ardından sevenleri yasa boğulurken, Mustafa Anıl Yıldırım’ın cenazesi Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından, genç fenomen dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

TAKİPÇİLERİ MOTİVASYON DOLU SÖZLERİNİ YENİDEN PAYLAŞIYOR

Özellikle motivasyon dolu sözleri ve sevgi temalı içerikleriyle dikkat çeken Yıldırım’ın, "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın, çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var" ifadeleriyle çektiği videolar, ölümünün ardından takipçileri tarafından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.