Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > İş adamı Halit Yukay’dan hâlâ haber yok! Kıvanç Tatlıtuğ o bölgeyi işaret etti

İş adamı Halit Yukay’dan hâlâ haber yok! Kıvanç Tatlıtuğ o bölgeyi işaret etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İş adamı Halit Yukay’dan hâlâ haber yok! Kıvanç Tatlıtuğ o bölgeyi işaret etti
Kıvanç Tatlıtuğ, Aras, Tekne, Yalova, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu. Teknesi parçalanmış halde bulunan Yukay için arama çalışmaları sürerken, Kıvanç Tatlıtuğ’dan dikkat çeken yeni bir paylaşım geldi.

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknede olduğu belirlenen iş adamı Halit Yukay’a ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İş adamı Halit Yukay’dan hâlâ haber yok! Kıvanç Tatlıtuğ o bölgeyi işaret etti - 1. Resim

Yakın dostu olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ise sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Tatlıtuğ, Instagram hesabından paylaştığı videoda duygusal ifadelerle destek istedi.

İş adamı Halit Yukay’dan hâlâ haber yok! Kıvanç Tatlıtuğ o bölgeyi işaret etti - 2. Resim

"TÜM SİVİLLERİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ VAR"

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var.”

İş adamı Halit Yukay’dan hâlâ haber yok! Kıvanç Tatlıtuğ o bölgeyi işaret etti - 3. Resim

Yakın arkadaşı için çağrı yapan Tatlıtuğ'dan yeni bir paylaşım geldi. Halit Yukay'ın arandığı bölgeyi paylaşan ve 4 yeri işaretleyen ünlü oyuncu, "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

29 Ağustos yarım gün mü, resmi tatil mi?Dünyanın en büyük fonu İsrail’den resmen çekildi! 6 şirket kapı dışarı edilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sanatçı Banu Kırbağ'dan acı haber! Hayatını kaybetti - MagazinUsta sanatçıdan acı haber! Hayatını kaybettiOyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı - MagazinÜnlü oyuncunun acı günü! Aldığı haberle yıkıldı'Gönül Dağı' dizisine bomba isim! Ünlü oyuncu kadroda - Magazin'Gönül Dağı' dizisine bomba isim! Ünlü oyuncu kadrodaOyuncu Pınar Altuğ hakkında korkutan iddia! Trafik kazası mı geçirdi? Açıklama geldi - MagazinHakkında korkutan iddia! Trafik kazası mı geçirdi? Açıklama geldiOyuncu Taner Rumeli evlendi! Müstakbel eşi bakın kim çıktı... - MagazinÜnlü oyuncu evlendi! Müstakbel eşi bakın kim çıktı...Genç oyuncu İbrahim Yıldız kopan dalın altında kaldı! Olay yerinden görüntüler ortaya çıktı - MagazinGenç oyuncu yoğun bakımda! Olay yerinden görüntüler ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...