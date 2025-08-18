İş adamı Halit Yukay’dan hâlâ haber yok! Kıvanç Tatlıtuğ o bölgeyi işaret etti

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknede olduğu belirlenen iş adamı Halit Yukay’a ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yakın dostu olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ise sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Tatlıtuğ, Instagram hesabından paylaştığı videoda duygusal ifadelerle destek istedi.

"TÜM SİVİLLERİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ VAR"

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var.”

Yakın arkadaşı için çağrı yapan Tatlıtuğ'dan yeni bir paylaşım geldi. Halit Yukay'ın arandığı bölgeyi paylaşan ve 4 yeri işaretleyen ünlü oyuncu, "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" dedi.