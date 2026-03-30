Bir dönem Kısmetse Olur programıyla adını duyuran yarışmacı Ayça Ekin Beğen, son günlerde sağlık durumuyla gündeme geldi. Beğen’in “Hakkınızı helal edin” yazılı endişe veren paylaşımın ardından hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Kısmetse Olur’un popüler ismi Ayça Ekin Beğen, sosyal medya hesabından yaptığı “Hakkınızı helal edin” yazılı veda paylaşımının ardından iletişimini kesti. Bu durum üzerine endişelenen yakınlarının ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Beğen, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kısmetse Olur Ayça Ekin Beğen veda paylaşımı sonrası hastaneye kaldırıldı

DOKTOR GÖZETİMİNDE

Ayça Ekin Beğen’in çalıştığı ajans tarafından yapılan açıklamada, genç kadının hastanede uzman doktorlar gözetiminde tedavisinin sürdüğü ve genel sağlık durumunun kontrol altına alındığı bildirildi.

“ŞU AN HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA”

Sürecin olumlu yönde ilerlediği belirtilirken, sosyal medyada yer alan doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”

