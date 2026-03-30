İstanbul Esenyurt'ta bu sabah iki sürücünün sokak ortasındaki yol verme kavgasında kan döküldü. Sürücülerden biri silahla öldürüldü, zanlı ise kayıplara karıştı.

Bugün sabah saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde iki sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri silahla ateş açtı.

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜRDÜ

Kurşunların isabet ettiği sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Tolga T. olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yer İstanbul! Yol verme kavgasında sürücüyü öldürdü

