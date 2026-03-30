Yer İstanbul! Yol verme kavgasında sürücüyü öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta bu sabah iki sürücünün sokak ortasındaki yol verme kavgasında kan döküldü. Sürücülerden biri silahla öldürüldü, zanlı ise kayıplara karıştı.
Esenyurt'ta yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir sürücü silahla vurularak öldürüldü.
- Olay, Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.
- İki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü.
- Tartışmada taraflardan biri silahla ateş açtı.
- Kurşunların isabet ettiği sürücü Tolga T. olay yerinde hayatını kaybetti.
- Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bugün sabah saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde iki sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri silahla ateş açtı.
TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜRDÜ
Kurşunların isabet ettiği sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Tolga T. olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
