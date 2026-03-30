Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tarihçi İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesaplarının aktif kalacağı açıklandı. Ailesinin açıklamasında "Mirasını yaşatabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecek. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır" denildi.

Akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü tarihçi, cenaze töreninin ardından Fatih Camisi haziresinde toprağa verildi.

Vefatıyla Türkiye’yi hüzne boğan Ortaylı’nın ailesi, hem sevenlerine hem de kamuoyuna mezarlık ziyareti konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla bir açıklama yayınlamıştı. Restorasyon nedeniyle haziran ayına kadar Fatih Camii Haziresi’nin ziyarete kapalı olacağı duyurulmuştu.

İlber Ortaylının sosyal medya hesapları için dikkat çeken karar! Ailesi duyurdu

"FİKİRLERİ YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Öte yandan Ortaylı'nın resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Ünlü tarihçinin tüm mecralardaki resmi hesaplarının belirtildiği açıklamada, "İlber Ortaylı, ömrünü Türkiye’ye adamış; bilgisini, birikimini ve tecrübesini bu toprakların hafızasına emanet etmiş bir hocaydı. Yalnızca yazdıklarıyla değil, söyledikleriyle, dostluklarıyla ve yetiştirdiği öğrencilerle de iz bıraktı. Onun sesi, fikirleri ve hatırası; kitaplarında, programlarında ve hafızalarımızda yaşamaya devam edecek.

İlber Ortaylının sosyal medya hesapları için dikkat çeken karar! Ailesi duyurdu

SOSYAL MEDYA HESAPLARI AÇIK KALACAK

Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin, hatıralarının ve eserlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır.'

İlber Ortaylının sosyal medya hesapları için dikkat çeken karar! Ailesi duyurdu

