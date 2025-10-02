Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meclis resepsiyonunda Mustafa Keser sürprizi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda davetliler arasında Mustafa Keser de vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre sohbet eden Keser, resepsiyonda mini bir konser verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla dün akşam Meclis'te resepsiyon verdi.

MUSTAFA KESER ŞARKI SÖYLEDİ

Davetliler arasında bulunan Mustafa Keser, bir süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sohbet etti.

Erdoğan'ın "Bu akşam burada herhangi bir şey düşünüyor musunuz?" diye sorması üzerine Keser "Emir buyurursanız yaparız." dedi. Davetlilere mini bir konser veren Keser, keyifli anlar yaşattı.

