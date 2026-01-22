ATV ekranlarında yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında izleyiciyle buluşan Müge Anlı, canlı yayında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. 2022 yılında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Anlı, evlilik hayatına dair yaşadığı bir durumu izleyicilerle paylaştı.

Başarılı sunucu Müge Anlı programda ilginç bir itirafta bulundu. Anlı, hem yoğun bir tempoda çalışan bir kadın olduğunu hem de ev işlerini yaptığını söyledi.

Gün boyu çalışmasına rağmen evdeki işlere de yetiştiğini belirten Anlı, bu durumdan zaman zaman yorulduğunu söyledi. Canlı yayında yaptığı açıklamada, “Ben de çalışan bir kadınım, kocam bana hiç çay getirmiyor” ifadelerini kullanan Müge Anlı, işten eve geldiğinde yemek yaptığını, sofrayı kurduğunu ve çayı hazırladığını belirtti.

Müge Anlı canlı yayında eşini şikayet etti! Sitem dolu sözleri dikkat çekti

“KOCAM ‘BU KADIN DA ÇALIŞIYOR’ DEMİYOR”

Anlı açıklamasında “Eve gidiyorum; yemek yapıyorum, sofrayı hazırlıyorum, çay yapıp getiriyorum... Kocam 'bu kadın da çalışıyor' demiyor. Kendi kocamdan da bahsetmiyorum; neden siz erkekler 'bu kadın çalışıyor' deyip bir bardak çayı karınıza getirmiyorsunuz? Yani hep kadının mı getirmesi lazım?” ifadelerini kullandı.

Anlı’nın bu sözleri, stüdyoda ve sosyal medyada yankı uyandırdı. Ünlü ismin açıklamaları, izleyiciler tarafından hem samimi bulundu hem de toplumsal bir mesaj olarak yorumlandı.

