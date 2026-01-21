Uzun yıllardır sinema ve televizyon projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Gupse Özay, bu kez oyunculuğuyla değil, son dönemde yaşadığı fiziksel değişimle gündeme geldi. Özay, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında kilo kaybının nedenini ilk kez açıkladı.

Hem oyunculuğu hem de senaristliğiyle Türk komedisinin öne çıkan isimleri arasında yer alan Gupse Özay, Deliha, Görümce ve Eltilerin Savaşı gibi gişe başarısı yakalayan filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dijital ve televizyon projelerinde de aktif olarak yer alan Özay, özel hayatında ise oyuncu Barış Arduç ile örnek evliliği ve anne oluşuyla sık sık gündeme geldi.

Gupse Özay kilo kaybının nedenini açıkladı: ‘Hastalığım zayıflatıyor’

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Özay’ın fit görüntüsünün sırrı ise sosyal medyada merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu, katıldığı programda kilo kaybının ardında bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, ‘ülseratif kolit’ hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi.

“RAHATSIZ EDİCİ BİR HASTALIK”

Hastalığın kendisi için zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Özay, kilo kaybının bu rahatsızlığın bir sonucu olduğunu dile getirdi. Özay, “İyi tarafı bu oldu ama kötü tarafı da biraz rahatsız edici bir hastalık” ifadelerini kullandı.

Gupse Özay kilo kaybının nedenini açıkladı: ‘Hastalığım zayıflatıyor’

ÜLSERATİF KOLİT NEDİR?

Ülseratif kolit, kalın bağırsağın (kolon) iç yüzeyinde iltihaplanma ve yaralar (ülserler) oluşmasıyla karakterize edilen, genellikle kanlı ishal, karın ağrısı ve yorgunluk gibi belirtilerle seyreden bir inflamatuar bağırsak hastalığıdır.

En sık görülen belirtiler şunlardır:

• Sık ve acil tuvalet ihtiyacı

• Kanlı veya mukuslu ishal

• Karın ağrısı ve kramplar

• Dışkılamadan sonra tam boşalmama hissi

• Ateş ve halsizlik

• İştahsızlık ve kilo kaybı

• Gece uyanmaya neden olan bağırsak hareketleri

• Anemiye bağlı yorgunluk

Haberle İlgili Daha Fazlası