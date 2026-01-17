Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Müge Boz, 15 yaşından bu yana mücadele ettiği hastalığını ilk kez takipçileriyle paylaştı. Boz, hastalığını “Öldürmez ama süründürür” sözleriyle tanımlarken, paylaşımına birçok geçmiş olsun mesajı geldi.

‘Çat Kapı Aşk’, ‘Leyla ile Mecnun’ ve ‘Arka Sokaklar’ gibi yapımlarda rol alan Müge Boz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Boz, uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona’da evlenmiş, aynı yıl kızı Vina’yı dünyaya getirmişti. 1 Haziran’da ikinci kez anne olan oyuncu, oğluna Rika adını vermişti.

Müge Boz 20 yıldır savaştığı hastalığını açıkladı: ‘Öldürmez ama süründürür’

“20 YILDIR İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIĞIM BİR HASTALIĞIM VAR”

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 41 yaşındaki Müge Boz, Instagram’dan yaptığı paylaşımda 15 yaşından beri sedef hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Boz, paylaşımına, “Bu videoyu nasıl çektim hala bilmiyorum. Hazır değildim belki ama artık bildiklerimi ve yaşadıklarımı paylaşmak istedim. 20 yıldır anlamaya ve iyileştirmeye çalıştığım bir hastalığım var. Yıllarca sakladım, kabullenemedim” notunu düştü.

“GİZLEMEYE ÇALIŞMANIN AĞIRLIĞINI BİLEN BİLİR”

Devamında ise “Yaz aylarında vücudumdaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir. Bu detoksu keyiften ya da kilo vermek için yapmadım; kendim için, iyileşmek için geldim. Şimdi kabulleniş aşamasındayım ve deneyimlerimi paylaşmaya hazırım. Belki size ışık olabilirim” satırlarını yazdı.

Ünlü oyuncunun samimi açıklamasının ardından takipçilerinden yoğun destek ve geçmiş olsun mesajları geldi.

