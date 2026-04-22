Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu ve sunucu Okan Karacan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme geldi. Ünlü isim, yayınladığı görüntülerde hem maddi hem de manevi açıdan zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Televizyon dünyasında uzun yıllardır yer alan Okan Karacan, kariyeri boyunca birçok projede oyuncu ve sunucu olarak izleyici karşısına çıkmış, enerjik sunum tarzıyla geniş bir kitle tarafından tanınmıştı. Zaman zaman özel hayatı ve yaşadığı kişisel sorunlarla da gündeme gelen Karacan, son dönemde ekranlardan uzak bir şekilde, daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Okan Karacan’dan videolu paylaşım! Annesiyle diyalogu dikkat çekti

OKAN KARACAN: BENİ HER YERDEN ENGELLEMİŞLER

Son olarak paylaştığı videoda yaşadığı sıkıntılara değinen Okan Karacan, ev sahibiyle sorunlar yaşadığını ve kimseye ulaşamadığını dile getirdi. Ünlü isim, durumunu annesine seslenerek anlatırken, “Anne senden rica ediyorum, çok kısa ve öz… Evimi satın almak istiyorum, arabamı geri almak istiyorum. Ev sahibimi arıyorum, açmıyor. Beni her yerden engellemişler. 26 yıldır kullandığım telefon hattım bile kapandı” sözleriyle dikkat çekti.

ANNESİ: BENDEN YARDIM İSTEME

Paylaşımın en çok konuşulan bölümü ise Karacan ile annesi arasında geçen diyalog oldu. Okan Karacan’ın yardım talebine annesi, oldukça sakin bir şekilde karşılık vermeye çalıştı. Annesi Ören Karacan “Benden yardım isteme. Kendinden yardım iste. Sakinleş, ondan sonra her şey normale döner. Önce kendi içinden güç bul, kendini toparla. Ben şimdi gidiyorum, seni kendinle baş başa bırakıyorum. Kendini toparla, ben yapamayacağım” ifadelerini kullandı. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

52 GÜN AKIL HASTANESİNDE YATTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

“Çılgın Dershane” ve “Hayat Bilgisi” gibi yapımlarla tanınan Okan Karacan, konuk olduğu bir YouTube programında hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Mide küçültme ameliyatının ardından hem iş hem de özel yaşamında ciddi zorluklar yaşadığını ifade eden Karacan, süreçle ilgili çarpıcı detaylar paylaşmıştı.

Ameliyat sonrası hızlı kilo kaybı yaşadığını belirten Karacan, bu değişimin kariyerine olumsuz yansıdığını ve “En iyi işlerimi kiloluyken yaptım, zayıfladıktan sonra rol için çağrılmadım” sözleriyle iş bulmakta zorlandığını açıklamıştı.

Özel hayatında da zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Karacan, yaşadığı ayrılık, taşınma ve iş değişikliklerinin kendisini psikolojik olarak yıprattığını ifade etmişti.

Bu süreçte profesyonel destek aldığını belirten Karacan, doktor tavsiyesiyle 52 gün boyunca bir ruh sağlığı hastanesinde tedavi gördüğünü açıklamıştı. Tedavi sürecinde günlük 6 bin TL ücret ödediğini ve tüm masrafları kendisinin karşıladığını söyleyen Karacan, burada tanıştığı kişilerle hala görüştüğünü de sözlerine eklemişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası