İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu ev hapsi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, 8 Ekim 2025’ten bu yana çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, müzisyenler, menajerler ve iş insanları dahil olmak üzere kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim, ifadelerinin alınmasının yanı sıra uyuşturucu tespiti için kan ve saç örnekleri verdi.

