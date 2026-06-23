Etiler'deki bir restorana yönelik gerçekleştirilen "yüksek hesap" operasyonunun ardından gözler Ferdi Tayfur ailesine çevrildi. Sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı, sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı, kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın (31) sahibi olduğu Etiler'deki restorana, müşterilere fahiş hesap çıkarıldığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.

İddiaya göre, arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle restorana giden 6 erkek müşteri durumu emniyet birimlerine bildirerek şikayetçi oldu. Başvuruların ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda işletmede bulunan 5 kadın ile 4 çalışan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, Burak A. ve Muhammet Aydın'ın organizasyonunu yaptığı öne sürülen işletmeye getirilen müşterilere yüksek tutarlı hesaplar çıkarıldığı iddia edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, konuya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Gözalıcı, açıklamasında Ferdi Tayfur'un isminin olayla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Gözalıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ferdi Tayfur, ülkemizin yetiştirdiği önemli sanatçılardan biri olup milyonların gönlünde özel bir yere sahiptir. Vefatından önce de hak, hukuk ve adalet anlayışı doğrultusunda gerekli yasal süreçleri işletmiştir. Bu sürece tanıklık etmiş bir aile ferdi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini önemli buluyorum. Ferdi Tayfur ismi; emeğin, sanatın ve onurlu bir yaşamın simgesidir. Hayatı boyunca tanımadığı, görmediği ve herhangi bir bağının bulunmadığı kişilerle ilgili haberlerde 'Ferdi Tayfur'un damadı' şeklindeki ifadelerin kullanılmasını doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz. Basın kuruluşlarının bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Ferdi Tayfur'un adı; yıllar boyunca ortaya koyduğu sanat, emek ve toplum nezdindeki saygın yeriyle anılmalıdır."