İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, Z kuşağı gençler iş hayatına Y kuşağına kıyasla daha avantajlı bir başlangıç yapıyor. Guardian gazetesinde yayımlanan araştırmada, 1990'ların sonlarında doğanların haftalık gelirlerinin 1980'lerin sonlarında doğanlardan yüzde 12 daha yüksek olduğu bildiriliyor.

Birleşik Krallık merkezli düşünce kuruluşu Resolution Foundation’ın araştırması, Z kuşağının çalışma hayatının ilk yıllarında maaş açısından önceki kuşaklara göre daha güçlü bir konumda olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre 2000’li yıllarda doğan Z kuşağı çalışanları, 1950’lerde doğanlardan bu yana aynı yaşta en yüksek gelire sahip nesil olarak öne çıkıyor.

Araştırmaya göre, 1990’ların sonlarında doğan 24 yaşındaki çalışanların reel haftalık ücretleri, 1980’lerin sonunda doğanların aynı yaştaki kazançlarından yüzde 12 daha yüksek ölçüldü.

EN YÜKSEK KAZANCA ULAŞAN KUŞAK OLDU

Çalışmada, 2000’lerin başında doğanların da 24 yaş itibarıyla, 1950’lerde doğanlardan bu yana aynı yaşta en yüksek kazanca ulaşan kuşak olduğu belirtildi.

Maaşlarda dengeler değişti! Z kuşağı, aynı yaştaki Y kuşağına göre daha fazla kazanıyor

Resolution Foundation, Y kuşağının çalışma hayatına 2008 finansal krizinin etkileri ve reel ücretlerdeki uzun süreli durgunluk ortamında başladığına dikkati çekerek, Z kuşağının ilk kariyer yıllarında “küçük çaplı bir ücret toparlanması” yaşadığını kaydetti.

Araştırmada, ücret artışının özellikle düşük gelirli genç çalışanlarda daha belirgin olduğu vurgulandı. Gelir dağılımının en alt yüzde 10’luk kesiminde yer alanların ücretleri, asgari ücrette özellikle 2016’dan sonra görülen yükselişin etkisiyle 2012-2025 döneminde reel olarak yüzde 36 arttı.

Genç çalışanların gelir basamaklarının üst bölümlerinde de avantajlı konuma geçtiği görüldü. 22-29 yaş aralığında ortalama gelir grubunda yer alan çalışanların saatlik ücretleri aynı dönemde yüzde 15 artarken, 30’lu yaşlardaki çalışanlarda bu oran yüzde 4’te kaldı. Tüm çalışanlar için ortalama artış ise yüzde 11 oldu.

Maaşlarda dengeler değişti! Z kuşağı, aynı yaştaki Y kuşağına göre daha fazla kazanıyor

Buna karşın rapor, Z kuşağı açısından olumlu görünen ücret tablosunun baskı altında olduğuna dikkati çekti. Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle artan fiyatlar ve zayıflayan ekonomik büyüme nedeniyle reel ücretlerin düşebileceği uyarısında bulunuldu.

Araştırmada, genç işsizliği ve eğitimden kopuş da önemli risk başlıkları arasında gösterildi. İngiltere’de 16-24 yaş aralığında istihdamda, eğitimde veya mesleki eğitimde olmayan gençlerin sayısı yaklaşık 1 milyona ulaştı.

'KAYIP NESİL' RİSKİ

Eski Çalışma Bakanı Alan Milburn, acil önlem alınmaması halinde bu sayının 2030’ların başında yüzde 25 artarak 1,25 milyona çıkabileceği ve ülkenin “kayıp nesil” riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Resolution Foundation, Z kuşağının önemli bir bölümü için kariyerlerin henüz başlamadığına işaret ederek, gençlerin iş ve eğitim dışında kalmasının hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması gerektiğini bildirdi.

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