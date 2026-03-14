Başrollerini Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in paylaştığı Sahtekarlar dizisi, bu akşam yayınlanacak 22. bölümüyle final yaparak ekranlara veda ediyor. Dizi, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca kanal yönetimi final kararı aldı.

Ay Yapım imzalı NOW TV’de yayınlanan dizi, sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen ilerleyen haftalarda düşen izlenme oranları nedeniyle final kararından kurtulamadı.

Normalde 7 Mart Cumartesi akşamı yayınlanması planlanan final bölümü ertelenirken, Pazar günleri izleyiciyle buluşan dizinin finalinin bu akşam ekrana geleceği öğrenildi. Sahtekarlar, 22. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

FİNAL KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin final yapacağı haberinin ardından sosyal medyada birçok izleyici karara tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, “Çok güzel bir diziydi, finali hak etmedi”, “Ne güzel izliyorduk” , “Yazık oldu” , “Saçma diziler devam ederken böyle bir yapımın bitmesi üzücü” şeklinde yorumlarda bulundu.

SAHTEKARLAR 21. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ertan ve Asya’nın yollarını ayıran karar, geride bıraktıkları her şeyi yeniden sorgulamalarına neden olur. Aralarındaki mesafe Asya’nın boşanma talebiyle büyürken, geçmişte kapanmış gibi görünen bazı defterlerin aslında hiç kapanmadığı ortaya çıkmaya başlar.

İkili yaşananlara rağmen birlikte çalışmaya devam ederken, çok büyük bir suç örgütüyle karşı karşıya olduklarını fark edip, buldukları izin peşinden giderler.

Bu sırada Taha ve Simla’nın karşısına çıkan beklenmedik bir gelişme, onları büyük bir ikilemin içine sürükler. Aynı günlerde Feray’ın fark ettiği bir detay, yıllardır kimsenin dokunmadığı bir gerçeğin kapısını aralayabilecek kadar güçlüdür.

