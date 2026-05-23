Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmişti.

25 ŞÜPHELİYE OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla’da toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenlenmişti. Operasyonda 25 şüpheliye yönelik arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti.

Arama yapılan adreslerde aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Mirgün Cabas, Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Berkay Şahin gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi yer almıştı.

Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya’nın yurt dışında olduğu belirlenirken, Tan Taşçı’nın Muğla’daki adresinde ekipler tarafından arama yapıldığı öğrenildi.

NİRAN ÜNSAL GÖZALTINDA

Niran Ünsal’ın ise Muğla’da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılmıştı. Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre; Ünsal, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

