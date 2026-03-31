Kıbrıs’ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak, ölümünün birinci yıl dönümünde Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında anıldı.

Şarkıcı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Şarkıcı Volkan Konak’ın birinci ölüm yıl dönümünde duygulandıran mezar ziyareti

"HAYDEN VOLKAN'A" SLOGANLARI ATTILAR

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan şarkıcı vefatının birinci yıl dönümünde Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında anıldı. Konak’ı anmak için ailesi ve akrabaları ile vatandaşlar, Pazaryeri mevkisinde bir araya geldi. "Hayden Volkan'a" sloganıyla, mezarının bulunduğu alana kadar şarkıları eşliğinde yürüyen vatandaşlar mezara karanfil bıraktı.

Volkan Konak'ın ablası Saadet Yolsal, kardeşinin vefatından sonra kendisi için dünyanın bütün renklerinin solduğunu belirterek, "Tek kalan siyah ve beyaz. 'Zamanla acınız geçer' dediler ama daha da ağırlaştı, acıya özlemini de ekledik. Şimdi özlemiyle, acıyla yaşamayı öğreniyoruz” diye konuştu.

Konak’ın yeğeni Özlem Yılmaz ise dayısının zamansız vefatını kabul etmenin çok zor olduğunu dile getirirken, yeğeni Meltem Yolsal da Konak'ın Karadeniz'in dalgasını, rüzgarını, hüznünü ve sevincini milyonların kalbine taşıdığını anlattı.

“DEVAM EDEN BİR ACI”

Konak'ın sanatçı arkadaşı Selim Bölükbaşı ise şunları söyledi:

Bir yanıyla büyük bir acı ama bir yanıyla büyük bir onur, aynı zamanda da büyük bir sorumluluk. Taşıdığım travmanın başlangıç anı. Hala daha devam eden bir acı. Bir senenin ne zaman geçtiğini hala inanamıyorum, anlayamıyorum. Bizim için çok taze. Sanki dün bu anı yaşamış gibi hissediyorum.

