Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 'Savunma bakanı' anne babasını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı

'Savunma bakanı' anne babasını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Savunma bakanı&#039; anne babasını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe forması giyen ve A Milli Kadın Voleybol Takımı ile elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Gizem Örge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Filenin Sultanları'nın son dönemde elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan ve Fenerbahçe'deki performansıyla da göz dolduran voleybolcu Gizem Örge, sık sık özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Taraftarlar tarafından başarılı performansı nedeniyle 'savunma bakanı' olarak adlandırılan libero Gizem Örge, son olarak anne ve babasıyla poz verdiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Gizem Örge paylaşımına "Yıllar sonra hikâyemin başladığı yerde, voleybol topunu ilk kez elime aldığım Harzemşahlar İlkokulu’ndaydım. Oturduğum sıralarda okuyan, koştuğum bahçede koşan hayaller kuran gençlerimize ilham vermek, örnek olmak tarifsiz" notunu düştü.

Dünya, Avrupa ve Türkiye Ligi'nde 'En iyi libero' ödüllerine sahip olan Örge'nin paylaşımına "Gururumuzsun", "Şahane bir aile", "Bir insanın geldiği yeri unutmaması kadar güzel bir şey yok", "Harika bir rol modelsin" yorumları yağdı.

'Savunma bakanı' anne babasını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı - 1. Resim

BABASINA SESLENDİĞİ AN İLE AKILLARA KAZINDI

Gizem Örge, Avrupa Şampiyonası sonrası kupayı kaldırırken "Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım, baba, tarih yazarken buradayım" demiş ve gözyaşlarını tutamadığı o anlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

'Savunma bakanı' anne babasını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dilan ve Engin Polat çiftinin kızı Nilda Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Artık dayanamıyoruz çok kötüyüz - MagazinDilan Polat'ın kızı Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Çok kötüyüzSurvivor'da kavga üstüne kavga: Acun Ilıcalı’nın uyarısına dayanamadı, konseyi terk etti! Yunus Emre diskalifiye mi oluyor? - MagazinSurvivor'da kavga üstüne kavga: Acun Ilıcalı’nın uyarısına dayanamadı, konseyi terk etti! Yunus Emre diskalifiye mi oluyor?Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu! Fatih ile boşanan Doğa’ya partner olacak - MagazinKızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu geliyorHayırsız koca doğumda kan kaybı yaşayan kadına hayatının şokunu yaşattı! - MagazinHayırsız koca doğumda eşine hayatının şokunu yaşattıKıvanç Tatlıtuğ dövmeci oldu! İlk çalışmasıyla ‘On parmağında on marifet’ dedirtti - MagazinKıvanç Tatlıtuğ dövmeci oldu!Zafer Algöz’ün anne acısı: Ailemizin ulu çınarını kaybettik - MagazinZafer Algöz’ün anne acısı: Ölüm haberiyle yıkıldı“Vücuduma iyi bakarım” diyen Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı - MagazinGençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
Sonraki Haber Yükleniyor...