'Savunma bakanı' anne babasını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı

Fenerbahçe forması giyen ve A Milli Kadın Voleybol Takımı ile elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Gizem Örge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Filenin Sultanları'nın son dönemde elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan ve Fenerbahçe'deki performansıyla da göz dolduran voleybolcu Gizem Örge, sık sık özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Taraftarlar tarafından başarılı performansı nedeniyle 'savunma bakanı' olarak adlandırılan libero Gizem Örge, son olarak anne ve babasıyla poz verdiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Gizem Örge paylaşımına "Yıllar sonra hikâyemin başladığı yerde, voleybol topunu ilk kez elime aldığım Harzemşahlar İlkokulu’ndaydım. Oturduğum sıralarda okuyan, koştuğum bahçede koşan hayaller kuran gençlerimize ilham vermek, örnek olmak tarifsiz" notunu düştü.

Dünya, Avrupa ve Türkiye Ligi'nde 'En iyi libero' ödüllerine sahip olan Örge'nin paylaşımına "Gururumuzsun", "Şahane bir aile", "Bir insanın geldiği yeri unutmaması kadar güzel bir şey yok", "Harika bir rol modelsin" yorumları yağdı.

BABASINA SESLENDİĞİ AN İLE AKILLARA KAZINDI

Gizem Örge, Avrupa Şampiyonası sonrası kupayı kaldırırken "Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım, baba, tarih yazarken buradayım" demiş ve gözyaşlarını tutamadığı o anlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu.