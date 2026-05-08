6 yıllık aranın ardından yeniden sahnelere dönme kararı alan Şebnem Ferah, hayranlarını heyecanlandıran yeni bir açıklama yaptı. Uzun süredir konser vermeyen ünlü sanatçının İstanbul konserine gösterilen yoğun ilginin ardından yeni konser adresi de netlik kazandı. Ferah bir sonrası konserin İzmir’de olduğunu duyurdu.

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, yıllar süren sessizliğin ardından sahnelere dönüş hazırlığını sürdürüyor. İstanbul konserine gösterilen yoğun ilginin ardından ünlü sanatçı, hayranlarını sevindirecek yeni konser müjdesini verdi.

SIRADAKİ KONSER İZMİR’DE

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 13 Haziran’da İzmir’de sahne alacağını duyurdu. Sanatçının konserinin İzmir Arena’da gerçekleşeceği öğrenilirken, etkinliğin biletlerinin 11 Mayıs Pazartesi günü satışa sunulacağı ortaya çıktı.

BİLETLER 12 DAKİKADA TÜKENMİŞTİ

Ünlü sanatçının sahnelere dönüşü müzik dünyasında büyük yankı uyandırırken, İstanbul konserine gösterilen yoğun ilgi dikkat çekmişti. Şebnem Ferah’ın 3 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştireceği konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz binlerce kişi çevrim içi sıraya girmiş, tüm biletler yalnızca 12 dakika içerisinde tükenmişti.

27 HAZİRAN’DAN 2. İSTANBUL KONSERİ

Konser biletlerine gösterilen yoğun talebin ardından organizasyon ekibi İstanbul için ikinci bir konser kararı aldı. Buna göre Şebnem Ferah, 27 Haziran’da yeniden KüçükÇiftlik Park sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

ANKARA, BURSA, ANTALYA TALEBİ…

Uzun yıllar sonra sahnelere dönmeye hazırlanan sanatçının konser maratonuna ilişkin yeni şehirlerin de ilerleyen günlerde açıklanacağı konuşuluyor. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarda hayranların Ankara, Bursa ve Antalya gibi şehirler için de konser talebinde bulunduğu görülüyor.

