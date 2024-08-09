Serpil Çakmaklı ve Yalçın Dümer'in kızının son hali görenleri şaşırttı
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Yer aldıkları filmlerden tanıdığımız Yeşilçam ünlü isimleri Yalçın Dümer ile Serpil Çakmaklı 1993 yılında nikah masasına oturup iki yıl sonra yollarını ayırmıştı. Çiftin bu evlilikten Merve adında bir kızları olmuştu. İkilinin kızları Merve büyüdü ve şu an 28 yaşında… Merve’nin son halini görenler annesine benzetti.
Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'larda yer aldığı filmlerle dönemin tanınan isimlerindendi. Dümer, 1993 yılında meslektaşı Serpil Çakmak ile evlenmişti. Ancak ikili, 1995'te yollarını ayırmıştı.
İkilinin bu evlilikten Merve adında bir kızı bulunuyor. Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdi 28 yaşında...
YALÇIN DÜMER VE SERPİL ÇAKMAKLI'NIN KIZLARI MERVE'NİN SON HALİNE YORUM YAĞDI
Amerika'da yaşayan Merve Dümer annesine benzetildi. Sosyal medyada “Annesine çok benziyor”, “Maşallah bayağı büyümüş” gibi yorumlar yapıldı.