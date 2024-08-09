Serpil Çakmaklı ve Yalçın Dümer'in kızının son hali görenleri şaşırttı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 9 Ağustos 2024 09:43 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 09:48 - Güncelleme:

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Yer aldıkları filmlerden tanıdığımız Yeşilçam ünlü isimleri Yalçın Dümer ile Serpil Çakmaklı 1993 yılında nikah masasına oturup iki yıl sonra yollarını ayırmıştı. Çiftin bu evlilikten Merve adında bir kızları olmuştu. İkilinin kızları Merve büyüdü ve şu an 28 yaşında… Merve’nin son halini görenler annesine benzetti.