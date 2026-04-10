Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen Sinem Ünsal’ın durumunun ardından “Uzak Şehir” dizisinin yeni bölümünün akıbeti merak konusu olmuştu. İfade vermek için İstanbul’a dönen Ünsal’ın sahnelerinin aksayıp aksamayacağı tartışılırken, dizinin yayın akışında herhangi bir değişiklik öngörülmediği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında başlatılan operasyon, büyük yankı uyandırdı. Soruşturma çerçevesinde Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Ünsal, Emir Can İğrek, Oğun Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Somer Sivrioğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SİNEM ÜNSAL: GERÇEĞİN TEK OLDUĞUNU BİLİYORUM

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında yer alan oyuncu Sinem Ünsal, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Başrolünde yer aldığı “Uzak Şehir” dizisinin çekimleri nedeniyle Mardin’de bulunduğunu belirten Ünsal, en kısa sürede İstanbul’a döneceğini ifade etti.

Ünsal, “Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm. Gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin sürecine saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak için en kısa sürede İstanbul’da olacağım” ifadelerini kullandı.

UZAK ŞEHİR’İN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?

Yaşanan gelişmelerin ardından, dizinin geleceğine ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi. “Uzak Şehir”in takipçileri, çekimlerin aksayıp aksamayacağı ve yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda merak içerisine girdi. Özellikle çekimlerin tamamlanamaması durumunda yeni bölümün iptal edileceği yönündeki iddialar kısa sürede yayıldı.

HERHANGİ BİR AKSAMA YOK

Konuya ilişkin gazeteci Birsen Altuntaş da dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Altuntaş, Sinem Ünsal’ın dizinin 57. bölümüne ait sahnelerini önceden tamamladığını ve çekim sürecinde herhangi bir aksama yaşanmadığını aktardı.

Bu gelişmeler doğrultusunda, “Uzak Şehir” dizisinin yeni bölümünün planlanan yayın akışında herhangi bir değişiklik olmayacağı ve sürecin sorunsuz şekilde ilerlediği ifade edildi.

