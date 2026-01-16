İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca’nın, sunuculuğunu yaptığı ATV’deki “Kim Milyoner Olmak İster” programındaki geleceğine ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklanırken, aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

KAN, SAÇ VE İDRAR ÖRNEĞİ VERDİLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya’nın sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği, burada kan, saç ve idrar örneklerinin alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Soruşturma sonrası gözler ATV’de: Oktay Kaynarca cephesinde bomba iddia

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Savcılığın Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında talep ettiği ev hapsi isteminin reddedildiği, bunun yerine yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği belirtildi.

UYUŞTURUCU KULLANIMI VE FUHUŞ PARTİLERİNE CEVAP

Öte yandan Oktay Kaynarca’nın savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı. Kaynarca ifadesinde, uyuşturucu kullanımı ve bu tür yasa dışı faaliyetlere kesinlikle karşı olduğunu belirterek, bazı iddiaları kabul etmediğini söyledi. Murat Gülibrahimoğlu ile arkadaş olduğunu ifade eden Kaynarca, kendisine atfedilen uyuşturucu ve fuhuş partileriyle ilgili suçlamaları ise reddetti.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kaynarca, ifadesinde şunları söyledi:

“İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım. Ben sormuş olduğunuz Günyüzü Konaklarındaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubu olduğuna tanık oldum. Rabia Karaca'nın ifade ettiği ‘Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca yeni havalimanı taraflarında Ortadoğululara hitap edecek inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul etti' şeklindeki beyanını kabul ediyorum. Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım. Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu'nun yanında gördüğüm için tanırım. Rabia Karaca'nın ifade ettiği ‘Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanı kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu'ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım, sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi.”

OKTAY KAYNARCA DEVAM EDECEK Mİ?

Yaşanan gelişmelerin ardından Oktay Kaynarca’nın ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasındaki geleceği merak konusu oldu. Kanal yönetiminin Kaynarca ile yollarını ayırabileceği yönünde iddialar kulislerde konuşulmaya başlandı.

