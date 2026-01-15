"Hayat Devam Ediyor" şarkısıyla bir dönem viral olan "Hızır Acil" lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybettiği iddia edildi.

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Hızır Acil mahlasıyla bilinen Hızır Atalay'ın hayatını kaybettiği iddiası kısa sürede yayıldı.Trabzon’un Hayrat ilçesi Pınarca Köyü nüfusuna kayıtlı sanatçının hayatını kaybettiği, cenazesinin İstanbul’dan Trabzon’a götürüleceği bildirildi. Sanatçının sosyal medya hesaplarından ise bir doğrulama gelmedi.

Hızır Acil, özellikle Karadeniz müziği sahnesinde tanınan bir müzisyen ve sanatçıdır. Karadeniz müziğini rap ve farklı müzik türleriyle harmanlayan sanatçı kendisine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

