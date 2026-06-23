Forbes’un 2026 “En İyi İçerik Üreticileri” listesi, dijital içerik ekonomisinin ulaştığı devasa boyutu gözler önüne serdi. YouTube, TikTok ve Instagram’da faaliyet gösteren en etkili 50 içerik üreticisinin bu yıl toplam 1,02 milyar dolarlık gelir elde ederek rekor kırdığı açıklandı. İşte dünyanın en iyi içerik üreticileri ve elde ettikleri kazançlar…

Listenin 10. sırasında yer alan Codie Sanchez, 31 milyon dolarlık kazancıyla dikkat çekti. Eski gazeteci ve finans uzmanı olan Sanchez, sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisine sürdürülebilir girişimcilik modelleri sunarak finansal özgürlük üzerine içerikler üretiyor.

9. sırada bulunan eski NASA mühendisi Mark Rober ise 30 milyon dolar gelir elde etti. Eğitici ve eğlenceli bilim içerikleriyle geniş kitlelere ulaşan Rober, büyük ölçekli projeleri ve sponsorluk anlaşmalarıyla öne çıkıyor.

Aynı kazançla 8. sırada yer alan IShowSpeed, özellikle oyun yayınları ve sıra dışı içerikleriyle küresel popülarite yakaladı. Futbol temalı içeriklere yönelen fenomen isim, büyük markalarla yaptığı iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

7. sıradaki komedyen Druski, 20 milyon dolarlık kazancıyla sosyal medyadaki başarısını televizyon ve sinema projelerine taşımayı sürdürüyor. Ünlü isimlerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle kariyerini genişleten Druski, önemli organizasyonlarda da görev alıyor.

TikTok’un önde gelen isimlerinden Charli D’Amelio ise 18 milyon dolarlık geliriyle listenin 6. sırasında yer aldı. Dijital içerik üretiminin yanı sıra moda ve sahne sanatlarında da faaliyet gösteren D’Amelio, çok yönlü kariyeriyle öne çıkıyor.

5. sırada bulunan Rhett & Link ikilisi, 37 milyon dolar kazanç elde etti. Uzun yıllardır YouTube’da içerik üreten ikili, kurdukları medya ağı ve farklı projelerle büyümeye devam ediyor.

4. sırada yer alan Markiplier, 38 milyon dolarlık geliriyle dikkat çekti. Dijital içerik üretiminin yanı sıra sinema sektörüne de adım atan içerik üreticisi, bağımsız projeleriyle önemli bir başarı yakaladı.

Listenin 3. sırasında bulunan Steven Bartlett, 52 milyon dolarlık kazancıyla öne çıktı. Podcast yayıncılığıyla tanınan Bartlett, medya, yatırım ve teknoloji alanlarında geniş bir iş ağı kurdu.

2. sırada yer alan Dhar Mann, 65 milyon dolarlık geliriyle dikkat çekti. İlham verici ve pozitif içerikleriyle bilinen içerik üreticisi, küresel ölçekte geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.

Listenin zirvesinde ise 300 milyon dolarlık kazancıyla MrBeast yer aldı. Jimmy Donaldson liderliğinde büyüyen içerik üretim ağı, medya, tüketim ürünleri ve teknoloji alanlarını kapsayan çok yönlü bir yapıya dönüştü.

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