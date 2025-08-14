Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sosyetik çiftin 21 yıllık evliliği bitti! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu'nun ayrılık sebebi ilginç…

Sosyetik çiftin 21 yıllık evliliği bitti! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu'nun ayrılık sebebi ilginç…

- Güncelleme:
Sosyetik çiftin 21 yıllık evliliği bitti! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu&#039;nun ayrılık sebebi ilginç…
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyetenin tanınmış isimlerinden iş adamı Ender Mermerci’nin büyük kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu, 21 yıllık eşi Can Ekşioğlu ile yollarını ayırdı. Uzun süredir birlikte olan çiftin boşanma haberi magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Tansa Mermerci ile Can Ekşioğlu’nun yıllar süren ilişkisi evlilikle taçlanmıştı… 2004 yılında, Tansa Mermerci’nin doğum gününde nikah masasına oturan çift, 21 yıl süren evliliklerini geçtiğimiz ay sessiz sedasız noktaladı. 

BOŞANDILAR

Mehmet Pars (20) ve Sinan San (18) adında iki oğulları bulunan ve dışarıdan bakıldığında mutlu bir evlilik sürdükleri düşünülen Tansa ve Can Ekşioğlu’nun boşanma nedeni merak konusu oldu.

3. KİŞİ DEĞİL, MESAFE AYIRDI

Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt’un haberine göre, çiftin ayrılığına üçüncü bir kişi sebep olmadı. İddiaya göre Can Ekşioğlu, kişisel gelişim ve manevi huzur arayışıyla ilgilenmeye başladı. Ekşioğlu’nun bu nedenle sık sık seyahat etmesi evliliği bitirdi. İkilinin arasına giren mesafe ayrılığı beraberinde getirdi.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYDİ

Öte yandan Tansa Mermerci’ye 2021 yazında pankreas kanseri teşhisi konmuş, aynı yıl ekim ayında ameliyat olmuştu. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Tansa Mermerci’ye bu zorlu dönemde en büyük desteği annesi Ender Mermerci, kardeşleri Yosun Reza ve Derin Mermerci ile eşi Can Ekşioğlu vermişti. Ağır bir sürecin ardından gelen boşanma kararı çiftin yakın çevresini de şaşırttı.

