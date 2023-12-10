Tuz dökme hareketiyle fenomen oluştu… Nusret Gökçe’den tatil cennetine dev proje! Harcadığı parayı duyunca uyuyamayacaksınız

10 Aralık 2023 12:39 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 12:41

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tuz dökme hareketi ile tanınan ve ardından tüm dünyada izlenme rekorları kıran Nusret Gökçe, Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ediyor. Avrupa ve Amerika’nın dört bir yanında restoran açan Gökçe, Türkiye’ye dev projesiyle geliyor. Ünlü işletmeci, restoran otel ve rezidanslardan oluşan tesisin temel atma törenine bizzat katıldı.

NUSRET GÖKÇE’DEN DEV PROJE

Sosyal medyada çektiği videolar ile dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe, Türkiye restoran zincirlerine bir yenisini daha ekliyor. Fenomen isim İspanya'nın Akdeniz'de bulunan ünlü tatil adası Ibiza'da büyük bir proje başlattı.

“HAYATIMIN EN ÖNEMLİ PROJESİ”

Turist cenneti olarak kabul edilen limanda Nusret Gökçe kendi restoran, otel ve rezidanslarını açacak. Gökçe, İspanya'daki ilk restoranının da yer alacağı projeyi ağustos ayında sosyal medya hesabından duyurmuş ve "Hayatımın en önemli projesi" ifadesini kullanmıştı. Gökçe'nin bu restoran zinciri için ise milyar dolarlı gözden çıkardığı belirtildi.

RESTORANI KAPATILMIŞTI

Öte yandan Nusret Gökçe mekanında daha önce ete çıplak etle dokunduğu için eleştirilere maruz kalmış ve New York Belediyesi Sağlık Departmanı tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Nusret'in ABD'de Las Vegas, Dallas, Los Angeles ve Boston gibi şehirlerde de işletmesi bulunuyor.

Açıldığı dönem kadınlara özel hazırlanan ücretsiz "Sebzeli kadın burgeri" servis edildiği için cinsiyetçilikle suçlanan Gökçe'nin mekanı, fahiş fiyatlarıyla da gündeme gelmişti. Milkshake'in 99 dolar, klasik hamburgerin 100 dolar olduğu restoranın çalışanları da ücretlerin ödenmediğini söyleyerek Gökçe'ye tepki göstermişti. Birçok iddiayla gündeme gelen şubenin kapatıldığı ileri sürüldü. Restoranın neden kapatıldığı ise henüz bilinmiyor.