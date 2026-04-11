Sinem Ünsal’ın da aralarında bulunduğu yasaklı madde soruşturması kapsamında yürütülen operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Ünlü isimlere yönelik operasyonun son dalgası 9 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilirken, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu isimler arasında, reytinglerde öne çıkan Uzak Şehir dizisinde “Alya” karakterini üstlenen Ünsal da yer aldı. Oyuncu hakkında karar çıktı.

Çekimler nedeniyle Mardin’de bulunan Ünsal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım. Çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum.