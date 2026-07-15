Yaprak Dökümü dizisinde üstlendiği "Şevket" karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen oyuncu Caner Kurtaran, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Ünlü oyuncu, bugün sosyal medyada paylaşılan bir kareyle yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Kurtaran'ın değişen imajı ve son görünümü sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı olurken, takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen Yaprak Dökümü, final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle izleyicinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Dizide hayat verdiği Şevket Tekin karakteriyle büyük çıkış yakalayan Caner Kurtaran da başarılı performansıyla dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Yaprak Dökümü'nün Şevket'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler şaşkın

ROLÜYLE GENİŞ KİTLELER TARAFINDAN TANINDI

Caner Kurtaran, dizide canlandırdığı Şevket karakterinin yaşadığı iniş çıkışlar ve etkileyici hikâyesiyle izleyicilerin hafızasında iz bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Kurtaran, dizinin en sevilen karakterlerinden birine hayat vermişti.

UZUN SÜREDİR GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT SÜRÜYORDU

Son yıllarda ekranlarda sık görünmeyen ve özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Caner Kurtaran, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Bu nedenle oyuncunun yeni görüntüsü sosyal medyada merak uyandırdı.

Yaprak Dökümü'nün Şevket'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler şaşkın

İŞTE SON HALİ…

Caner Kurtaran'ın çekilen fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte ünlü oyuncu yeniden gündeme geldi. Yıllar içindeki değişimi dikkat çeken Kurtaran'ın son hali, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

Yaprak Dökümü'nün Şevket'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler şaşkın

Aradan geçen yılların ardından ortaya çıkan Caner Kurtaran'ın son görüntüsünü gören birçok kişi, oyuncudaki değişime dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan kareye, "Yıllar çok değiştirmiş", "Şevket'i tanımakta zorlandık" ve "Yaprak Dökümü'nün unutulmaz isimlerinden biri" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

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