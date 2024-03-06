Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Yasemin Ilıcalı Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı! Acun Ilıcalı reddetti

Yasemin Ilıcalı Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı! Acun Ilıcalı reddetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star'da konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için kızı Yasemin Ilıcalı'nın kendisine yalvardığını söyledi. Hayatında ilk kez kızını kırdığını dile getiren Ilıcalı, kuralların uyulması gerektiğine dikkat çekerek cezayı kaldırmadığını belirtti. Yasemin Ilıcalı'nın hareketine karşısında şaşıran Yunus Emre ise "Özür dilerim Yasemin, yemek çalarken yakalandığım için ceza aldım" ifadelerini kullandı.

Her bölümü ayrı olaya sahne olan Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, mavi ve kırmızı takım yarışmacılarıyla konseyde bir araya geldi. 

KIZINI İLK KEZ KIRDI

Ünlü televizyoncu, Yunus Emre'ye "Seninle ilgili dün maalesef bir problem yaşadım" dedi ve ardından şu açıklamaları yaptı; "Dün akşam kızım Yasemin, 'Baba Yunus Emre'nin 1 cezasını lütfen affet' dedi. Ancak yaşı küçük. Ona hayat dersi vermem lazımdı. Yasemin istiyor diye biz cezasını azaltamayız. Bizim sürekli savunduğumuz ve sürekli söylediğimiz matematiği bozardı. Yasemin'i reddetmek zorunda kaldım. Olay, 'Baba lütfenlere' döndü. Ben Yasemin'i ne zaman kırdığımı hatırlamıyorum. Belki de hiç kırmamış olabilirim. Sıkıntılı anlar yaşadım."

Yasemin Ilıcalı Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması babasına için yalvardı! Acun Ilıcalı reddetti - 1. Resim

"CEZAYI HAK ETTİM"

Yunus Emre ise yaptığı açıklamada "Yemek çalarken yakalandım. Çalışanları zor durumda bıraktım, bu cezayı hak ettim. Beni düşünmesi çok iyi, kardeşime çok teşekkür ederim. 1 ödül ceza bir şey değil, geçer biter. Yemek kazandığımda onun için de yemiş olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yasemin Ilıcalı Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması babasına için yalvardı! Acun Ilıcalı reddetti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahar dizisinin Seren’i Nil Sude Bayrak sosyal medyayı salladı! Herkesin aklına Doktorlar’ın Zenan’ı geldi - MagazinSosyal medyayı salladı, herkes fenomen karaktere benzetti“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisindeki olay tartışmanın fitilini ateşledi: Alzheimer cezayı hafifletir mi? - Magazinİddialı dizideki trajik sahne, tartışmanın fitilini ateşlediEfe Deprem’in ölümü sanat dünyasını yıktı! Paylaşımlar peş peşe geldi - MagazinÖlümü meslektaşlarını yıktı! 'İçimizi yaktın'Survivor'da hamilelik iddiası! Acun Ilıcalı'dan net cevap geldi - MagazinHamilelik iddiası adayı karıştırdı! Acun son noktayı koyduSeksenler dizisi oyuncusu Efe Deprem hayatını kaybetti - MagazinSeksenler'in Zafer'i hayatını kaybettiİbrahim Tatlıses ‘Hizmete hazırız’ diyerek duyurdu: Servetine servet katacak - Magazin‘Hizmete hazırız’ diyerek duyurdu: Servetine servet katacakSabriye Şengül'ün Adem Kılıçcı itirafı programa damga vurdu - MagazinSabriye Şengül'ün Adem Kılıçcı itirafı programa damga vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...