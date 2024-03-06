Yasemin Ilıcalı Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı! Acun Ilıcalı reddetti

Survivor All Star'da konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için kızı Yasemin Ilıcalı'nın kendisine yalvardığını söyledi. Hayatında ilk kez kızını kırdığını dile getiren Ilıcalı, kuralların uyulması gerektiğine dikkat çekerek cezayı kaldırmadığını belirtti. Yasemin Ilıcalı'nın hareketine karşısında şaşıran Yunus Emre ise "Özür dilerim Yasemin, yemek çalarken yakalandığım için ceza aldım" ifadelerini kullandı.

Her bölümü ayrı olaya sahne olan Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, mavi ve kırmızı takım yarışmacılarıyla konseyde bir araya geldi.

KIZINI İLK KEZ KIRDI

Ünlü televizyoncu, Yunus Emre'ye "Seninle ilgili dün maalesef bir problem yaşadım" dedi ve ardından şu açıklamaları yaptı; "Dün akşam kızım Yasemin, 'Baba Yunus Emre'nin 1 cezasını lütfen affet' dedi. Ancak yaşı küçük. Ona hayat dersi vermem lazımdı. Yasemin istiyor diye biz cezasını azaltamayız. Bizim sürekli savunduğumuz ve sürekli söylediğimiz matematiği bozardı. Yasemin'i reddetmek zorunda kaldım. Olay, 'Baba lütfenlere' döndü. Ben Yasemin'i ne zaman kırdığımı hatırlamıyorum. Belki de hiç kırmamış olabilirim. Sıkıntılı anlar yaşadım."

"CEZAYI HAK ETTİM"

Yunus Emre ise yaptığı açıklamada "Yemek çalarken yakalandım. Çalışanları zor durumda bıraktım, bu cezayı hak ettim. Beni düşünmesi çok iyi, kardeşime çok teşekkür ederim. 1 ödül ceza bir şey değil, geçer biter. Yemek kazandığımda onun için de yemiş olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.