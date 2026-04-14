Usta oyuncu ve yönetmen Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti. Güntav’ın cenazesinin yarın Üsküdar Çiçekçi Camii’nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Yeşilçam’ın emektar isimlerinden, oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun yıllar sinema sektörüne hem kamera önünde hem de kamera arkasında emek veren Güntav’ın vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, “Yeşilçam’ın emektar oyuncusu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yeşilçam'a bir veda daha: Arif Ertan Güntav vefat etti

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Sanat dünyasında büyük üzüntüye neden olan vefatın ardından Güntav için cenaze programı da netleşti. Usta ismin yarın ikindi namazına müteakip Üsküdar Çiçekçi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

1951 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Arif Ertan Güntav, Türk sinemasının birçok yapımında görev aldı. Özellikle 1983 yapımı “Kılıbık” filminde Kemal Sunal ile birlikte rol alarak hafızalarda yer edinen Güntav, “Damga”, “Av” ve “Çember” gibi projelerde de yer aldı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen usta oyuncunun, geçtiğimiz aylarda hastane tedavisinin ardından evine döndüğü öğrenilmişti. Sinema camiasında hem oyunculuğu hem de set arkasındaki emeğiyle tanınan Güntav’ın vefatı, Yeşilçam dünyasında derin üzüntüye neden oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası