"Arka Sokaklar" dizisinde hayat verdiği "Rıza Baba" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta oyuncu Zafer Ergin, yaptığı espriyle gündem oldu. 83 yaşındaki Ergin, sağlık durumuyla ilgili yöneltilen soruya verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

Uzun yıllardır ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Zafer Ergin, eşi Binnaz Ergin ile birlikte "Cevriye Müzikali"ni izlemek üzere tiyatroya gitti. Gösterim öncesinde ve sonrasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, çıkışta gazetecilerin sorularını da cevapladı.

CEVABI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Müzikalin ardından basın mensuplarının sağlık durumunu sorması üzerine Zafer Ergin, kendine özgü mizah anlayışını ortaya koyan bir cevap verdi. Tecrübeli oyuncu, "Sağlığım iyi. Sünnet oldum. Söyleseydiniz parçasını getirirdim. Neyse..." ifadelerini kullanarak şaşırttı. Ergin'in beklenmedik çıkışı karşısında gazeteciler de şaşkına döndü.

Zafer Ergin’den sağlık sorusuna beklenmedik cevap: Sünnet oldum

ARKA SOKAKLAR BİTİYOR MU?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar hakkında son günlerde çeşitli iddialar gündeme geldi. Dizinin ekran yolculuğunu noktalayacağı ve final yaparak izleyicisine veda edeceği yönündeki söylentiler hızla yayıldı.

Ancak ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Arka Sokaklar, 5 Haziran Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yaparak yaz arasına girdi. Yapımın tamamen sona erdiğine yönelik iddiaların aksine, dizinin yeni sezonda ekran macerasına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Bu kapsamda yayınlanan 751. bölümün bir final bölümü olmadığı, her yıl olduğu gibi sezon arasını işaret eden bir sezon finali niteliği taşıdığı belirtildi. Yapım ekibinin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü ve Arka Sokaklar'ın önümüzdeki dönemde izleyicisiyle yeniden buluşacağı ifade edildi.



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