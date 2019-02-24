Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Akhisarspor canlı izle, Galatasaray Akhisar şifresiz izle, GS Akhisar maçı canlı skor, Galatasaray Akhisar maçı şifresiz kanallar... UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, Süper Lig'de önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sarı kırmızılı ekip, evinde Akhisarspor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmadan galip ayrılmak isteyen ev sahibi ekip, maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Konuk ekip ise deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla avantajlı bir şekilde evine dönmek istiyor. Maça dair merak edilen Galatasaray Akhisarspor hangi kanalda, saat kaçta gibi detaylar sizlerle...

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GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Maçı dakika dakika canlı takip etmek isteyenler yukarıdaki linkten faydalanabilir, izlemek isteyenler ise ücretli üyelik karşılığında maçı canlı olarak izleyebilirler.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray’da iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Mariano Filho ve Martin Linnes, müsabakada sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

Ligde 8 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa’yı mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

Sahasında mağlubiyeti unuttu

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 30 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı’nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 30 lig maçının 25’ini kazanıp 5’inde berabere kaldı.

Galatasaray ile Akhisarspor 14. maça çıkıyor

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig’de 14. kez karşı karşıya gelecek. Ege temsilcisinin Süper Lig’e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 13 maçtan 11’ini Galatasaray, 2’sini Akhisarspor kazandı. Sarı-kırmızılıların 36 golüne, yeşil-siyahlılar 15 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında yapılan maçta Akhisarspor evinde 3-0 galip geldi. İstanbul’da yapılan 6 lig maçını da kazanan Galatasaray, 24 gol atıp 6 gol yedi. Öte yandan, iki takım bu sezon başında TFF Süper Kupa maçında karşılaştı. Konya’daki müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Ege temsilcisi seri penaltı atışları sonucu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.