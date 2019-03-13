Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber Yayın Koordinatörü Bülent Çöltekin ile TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın “Altın İstanbul Ödülleri”ne layık görüldü. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine çok sayıda sanatçı, dizi oyuncusu ve televizyoncu katıldı. Gecede Mehmet Aydın’a “Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri” ödülü takdim edildi. Aydın “Bu ödülü TGRT Haber adına alıyorum” dedi. “Yılın En İyi Televizyon Habercisi Ödülü” de Bülent Çöltekin’in oldu. Çöltekin’in ödülünü Mehmet Aydın aldı.