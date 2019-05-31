Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 12. bölüm izle, Hercai sezon finali izle, Hercai son bölüm izle, Hercai izle ATV, Hercai 12. bölüm tek parça, Hercai oyuncuları... Ekranlara geçtiğimiz aylarda merhaba diyen, ilk bölümü ile büyük izleyici kitlesine ulaşan dizi Hercai, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Oldukça zorlu rakipleri olmasına rağmen cuma gününün zirvesine oturan ve yeni bölümleri ile büyük merak uyandıran dizi, 31 Mayıs akşamı 12. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Hercai bu hafta nasıl bir performans sergileyecek, 12. bölümde neler olacak merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncuları ile oldukça büyük bir izleyici kitlesine hitap eden dizinin 12. bölümü sezon finali ile ilgili merak edilenler sizlerle

HERCAİ SEZON FİNALİ BÖLÜM İZLE (HERCAİ 12. SON BÖLÜM İZLE ATV)

HERCAİ SEZON FİNALİ 12. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 12. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Yayınlandığında bu linkten ulaşabilirsiniz)

HERCAİ OYUNCULARI

EBRU ŞAHİN

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 170 boyundadır. Atölye Craft Kamera Önü Oyunculuk bünyesinde oyunculuk eğitimleri alan güzel oyuncu günümüze dek pek çok reklam ve dizi projesi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Savaşçı, Yasak Elma ve İstanbullu Gelin kamera karşısına geçtiği diziler arasında yer almaktadır.

Babam ve Kan Parası filmlerinde de izleyicinin beğenisini kazanmıştır...

AKIN AKINÖZÜ

TED Ankara Koleji- Matematik Fen Bölümü, Santa Monica College, Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında bir çok eğitim almıştır.

1,80 boyunda ve 1990 doğumludur. İyi derecede ingilizce bilen Akınözü, “Azrail” isimli kısa filmde ve pek çok dizi projesinde de rol almıştır.