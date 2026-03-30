CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan CHP otobüsü şoförü Gökhan Gülyurt hakkındaki davada mütalaa açıklandı. Gülyurt hakkında, polislerin 'Dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle zincirleme şekilde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı makam otobüsü polisin ‘Dur’ ihtarına uymamıştı. Görevli polis memuru Mehmet Ö. otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atlamıştı. Otobüs polisler Yasemin K. ile Okan Y. tarafından bir kez daha durdurulmak istenmiş, şoför ikaza uymayarak aracı polislerin üzerine sürmüştü.

MÜTALAA AÇIKLANDI

23 Nisan'da gerçekleşen olaya ilişkin davada CHP otobüsü şoförü hakkında mütalaa açıklandı. Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan Gülyurt katılmadı. Olay günü görevli polis memuru Okan A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır bulundu.

“KAVŞAKTAKİ EKİPLERE ANONS ETTİK”

Tanık olarak dinlenen polis memuru Okan A. şunları söyledi:

Hipodrom Caddesi'nde görevliydim. Yanımda polis memuru Sare Yavuz vardı. Saat 09.30 sıralarında orta şeritten gelen otobüsü durdurmak istedik. ‘Dur' ihtarında bulunduk ancak şoför durmadı. Otobüsün Sıhhiye Adliye istikametine doğru ilerlediğini bir sonraki kavşaktaki ekiplere anons ettik. Şikayetim devam etmektedir.

13 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcı, sanık Gülyurt hakkında zincirleme şekilde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti ve duruşma 13 Nisan'a ertelendi.

"VİDEOLAR HIZLANDIRILMIŞ" DEMİŞTİ

Gülyurt, mahkemedeki ilk ifadesinde "Kasti olarak bir şey yapmadım. Devlete ve emniyete karşı kasti bir eylemim bulunmamaktadır. Basında yer alan videolar hızlandırılmıştır, ben yavaş gidiyordum. Çocuklarım okullarında babası polis katili diye yaftalanmaktadırlar. Bu şekilde anılmak benim zoruma gidiyor" demişti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, 23 Nisan'da Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken müşteki polisler Sare Y. ve Okan A.'nın otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla 'dur' ikazında bulunarak aracı durdurmak istediği belirtildi.

İddianamede, Gökhan Gülyurt'un aracı Sare Y. ve Okan A.'nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek, Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerlediği aktarıldı.

Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö.'nün elini kaldırarak 'Dur' ihtarında bulunmasına rağmen aracın durmadığına değinilen iddianamede, Mehmet Ö.'nün otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladığı anlatıldı.

Gökhan Gülyurt idaresindeki otobüsün Atatürk Bulvarı'na doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y. tarafından bir kez daha durdurulmak istendiği ancak Gülyurt'un 'dur' ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdüğü ve yoluna devam ettiği kaydedildi.

Gülyurt'un 'silahtan sayılan otobüsü' müştekilerin üzerine sürmesinin cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

