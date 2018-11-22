Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'de yerel seçim için bugün kritik bir görüşme gerçekleşecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde Muharrem İnce ile bir araya gelecek.

Randevu talebi, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul adaylığı tartışılan Muharrem İnce'den gelmişti. İnce'nin İstanbul adaylığı konusunun görüşmenin ana gündemi olması bekleniyor.

İnce, aday belirleme sürecinde eğilim yoklaması yapılması gerektiğini söylemişti. Muharrem İnce'nin bu görüşlerini Kılıçdaroğlu'na da aktarması bekleniyor.