Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP’de aday adaylarının partinin kriterlerine uyumunun belirlenmesi için süreç başladı. Teşkilatlara ve referanslara aday adaylarını soran MHP, güvenlik soruşturması da yaptırıyor.

31 Mart 2019’daki mahallî seçim için aday adaylığı resmi başvurularını 15 Kasım’da almaya başlayan MHP, bir yandan da adaylık için başvuran isimlerle ilgili inceleme yapıyor.

Bu çerçevede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin miting programından adayların belirlenmesine, seçim müziği ve sloganının seçimine kadar yerel seçime yönelik bütün hazırlık sürecini; Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve Sadir Durmaz ile partinin hukukçularından oluşan 15 kişilik komisyon yürütüyor.

Bir yandan komisyonlar öne çıkan aday adaylarının partinin kriterlerine uygunluğunu belirlemek için teşkilatlar ve referanslarla görüşüyor, diğer yandan Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla FETÖ sızmalarının önüne geçmek için parti müfettişlerini illere gönderiliyor.



TEŞKİLAT BELİRLİYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kamuoyunda sevilen ve sayılan, liyakat sahibi adaylarla yola devam edileceğini belirterek “Teşkilatların talebi, önerisi dışında belirlediğimiz aday oranı yüzde bir bile değildir. Kamuoyu yoklamaları yaptırıyoruz. Diğer seçimlerde olduğu gibi tüm aday adaylarımız için güvenlik soruşturması yapacağız. Parti müfettişlerimizi, parti görevlilerimizi göndermek suretiyle alanda birtakım tespitler yapmaya çalışıyoruz” dedi.



FIRSAT VERMEYİZ

Partide 15 hukukçudan oluşan komisyonun aday adaylarının soruşturmalarını yaptığını, durumlarını incelediğini bildiren Durmaz “Geçmişte tüm partiler gibi bizim partimize de malum terör örgütünün uzantıları sızmaya çalışmışlardır. Bu konuda ciddi tecrübeye sahip bir partiyiz. Yeni sızmalara fırsat vermek istemiyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz, özellikle kripto FETÖ’cüleri” bilgisini verdi.

24 Haziran seçimlerinde eşine şiddet uygulayan bir adayın listeye giremediğini hatırlatan Durmaz “Teşkilatın üzerinde mutabık kaldığı bir adayla ilgili tereddütlerimiz varsa genel merkez olarak da gerekli çalışmayı yaparız. O sebeple bir sızma ya da sorun olacağını düşünmüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.