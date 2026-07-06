Erzincan'ın Kemah ilçesindeki 3 bin rakımlı Munzur Dağları yaylalarına tescilli Erzincan tulum peyniri mesaisi başladı. Zorlu koşullarda günde iki kez sağım yapan göçerler, yırtıcı hayvanların saldırma ihtimaline karşı ise gece boyu nöbet tutuyor.

Hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu Erzincan'da, atalarından devraldıkları göçerlik kültürünü sürdüren aileler, kışı köylerinde geçirirken ilkbahar ve yaz aylarında zengin bitki örtüsüne sahip Munzur yaylalarına göç ediyor.

İKİ KEZ SAĞIM YAPIYORLAR

Yaylalarda kurdukları çadırlarda yaşayan göçerler, günün ilk ışıklarıyla birlikte koyunlarını otlatmak için dağlara çıkarıyor. Gün boyunca doğal meralarda otlayan koyunlar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağım için yayla yerleşimlerine getiriliyor.

Zorlu mesai başladı! Günde 2 kez sağım yapıyorlar, gece boyu nöbetteler

ÇEVRE İLLERE SATILIYOR

Sağılan süt, geleneksel yöntemlerle işlenerek tescilli Erzincan tulum peynirine dönüştürülüyor. Göçerler, kaliteli üretim için zorlu doğa şartlarında yoğun mesai harcıyor. Engebeli yayla yollarında ulaşımı at, eşek ve katırlarla sağlayan üreticiler, hazırladıkları tulum peynirlerini toptancılar aracılığıyla çevre illere pazarlıyor.

Zorlu mesai başladı! Günde 2 kez sağım yapıyorlar, gece boyu nöbetteler

GECE BOYU NÖBET TUTUYORLAR

Yaylalarda yaşamını sürdüren göçerler, yırtıcı hayvanların sürülerine zarar vermemesi için geceleri nöbet tutuyor. Ekim ayına kadar Munzur yaylalarında kalacak olan göçer aileler, havaların soğumasıyla birlikte yeniden köylerine dönerek kış hazırlıklarına başlayacak.

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