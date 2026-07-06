Zorlu mesai başladı! Günde 2 kez sağım yapıyorlar, gece boyu nöbetteler
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki 3 bin rakımlı Munzur Dağları yaylalarına tescilli Erzincan tulum peyniri mesaisi başladı. Zorlu koşullarda günde iki kez sağım yapan göçerler, yırtıcı hayvanların saldırma ihtimaline karşı ise gece boyu nöbet tutuyor.
- Göçerler, yaylalarda kurdukları çadırlarda yaşayarak günün ilk ışıklarıyla koyunlarını otlatmaya çıkarıyor.
- Koyunlar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağım için yayla yerleşimlerine getiriliyor.
- Sağılan süt, geleneksel yöntemlerle işlenerek Erzincan tulum peynirine dönüştürülüyor.
- Üreticiler, tulum peynirlerini toptancılar aracılığıyla çevre illere pazarlıyor.
- Göçerler, yırtıcı hayvanlardan korunmak için geceleri nöbet tutuyor.
- Ekim ayına kadar yaylalarda kalacak olan göçerler, havaların soğumasıyla köylerine dönerek kış hazırlıklarına başlayacak.
Hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu Erzincan'da, atalarından devraldıkları göçerlik kültürünü sürdüren aileler, kışı köylerinde geçirirken ilkbahar ve yaz aylarında zengin bitki örtüsüne sahip Munzur yaylalarına göç ediyor.
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İKİ KEZ SAĞIM YAPIYORLAR
Yaylalarda kurdukları çadırlarda yaşayan göçerler, günün ilk ışıklarıyla birlikte koyunlarını otlatmak için dağlara çıkarıyor. Gün boyunca doğal meralarda otlayan koyunlar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağım için yayla yerleşimlerine getiriliyor.
ÇEVRE İLLERE SATILIYOR
Sağılan süt, geleneksel yöntemlerle işlenerek tescilli Erzincan tulum peynirine dönüştürülüyor. Göçerler, kaliteli üretim için zorlu doğa şartlarında yoğun mesai harcıyor. Engebeli yayla yollarında ulaşımı at, eşek ve katırlarla sağlayan üreticiler, hazırladıkları tulum peynirlerini toptancılar aracılığıyla çevre illere pazarlıyor.
GECE BOYU NÖBET TUTUYORLAR
Yaylalarda yaşamını sürdüren göçerler, yırtıcı hayvanların sürülerine zarar vermemesi için geceleri nöbet tutuyor. Ekim ayına kadar Munzur yaylalarında kalacak olan göçer aileler, havaların soğumasıyla birlikte yeniden köylerine dönerek kış hazırlıklarına başlayacak.