Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 34’üncü İSEDAK Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Müslümanlar olduğu sürece, hakkı, adaleti ve özgürlüğü savunan insanlar olduğu sürece inşallah Filistin de var olmaya devam edecektir. Hiçbir baskı hiçbir zulüm Filistinlilerin kalplerindeki hürriyet ateşini söndürmeye yetmeyecek. Filistinliler davalarına sahip çıktığı müddetçe işgalciler amaçlarına ulaşamayacaktır.

Geçmişte yaşanan her hadise Müslümanlar için iyi okunması gereken olaylar silsilesidir. 100 sene önce bitmiş olsa da savaşın coğrafyamızda bıraktığı enkaz henüz tam anlamıyla kaldırılamamıştır. Hala 1. Dünya Savaşı'nın yol açtığı sıkıntılarla yüzleşiyoruz. Coğrafyamızı lime lime edenler bugün farklı birlikler üzerinden dayanışmalarını derinleştirirken biz parçalanıyoruz.

Suriye'den Irak'a, Yemen'den Filistin'e kadar tüm bölgede, yaşadığımız krizin, gerilimin, kan ve göz yaşının temelinde Büyük Savaş ile yapılan dizayn vardır. Bugün Yemen'de milyonlar aç açık yaşıyorsa bunun sorumlusunu farklı yerlerde aramaya gerek yok. Sorumlusu biziz, yani Müslümanlar, sözde Müslümanlar. Deri kemik kalmış çocukların hali bunlar karşısında hala seyirciyiz.

"GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARMALIYIZ"

Bölgemizin tarihiyle bağdaşmayan politikalar sadece Fislitin'de değil başka yerlerde de kardeş kavgasına sebep oldu. Müslümanlar olarak yapmamız gereken nedir? 1. Dünya Savaşı'nın bitişinin yıldönümünde geçmişten ders çıkarmalıyız. Sınırlarımızı kanla çizilmiş coğrafyada gönüllerimize yeni hudutlar, duvarlar örmemeliyiz. Coğrafyamıza zerk edilen hastalıkların başında ırkçılık ve mezhepçilik geliyor.

Farklılıklarımızı kaşıyarak bizleri birbirimize kırdırmaya çalışanların oyunlara artık gelmemeliyiz. Çözümü başkalarında değil bu topluluğun içinde arayacağız. Başka yere gitmeye gerek yok. Sorunun müsebbiblerinden devam ummak beyhude bir amaçtır. Onlar bizim hayrımıza hiçbir zaman çalışmayacaktır.

"HER ŞEY BİR ÜYENİN DUDAKLARI ARASINDA"

BM Güvenlik Konseyi'nin daha çok daimi üyelerin çıkarlarını koruduğunu yakından tecrübe etti. 5 daimi üye, onlardan biri ne derse herkes onu yapmaya mahkum. Kutuplardaki balinaların sayılarını düşündükleri kadar Somalili aç çocukların hayatını düşünmediklerine şahit oldum. Para, petrol, elmas dışında değer verdikleri pek az değer olduklarını biliyoruz. Artık biz 1. Dünya Savaşı sonrası dünyada yaşamıyoruz. Yeni bir dünya kuruldu. 5 tane daimi üye, 15 geçici üye ile kimse kimseyi aldatmasın. 15 geçici üyenin orada bir kıymeti harbiyesi yok. Her şey 5 üyenin hatta onların içindeki bir üyenin iki dudağı arasında. BM sisteminin reforme edilmesi şart.

"MASUMLARIN ÖLDÜRÜLMESİNE KARŞI ÇIKACAĞIZ"

Suriye'deki krizi başkaları değil, biz hal yoluna koyacağız. Berlin'den Paris'e Brüksel'den Moskova'ya nerede olursa olsun teröristlerin masumları öldürmesine biz karşı çıkacağız. Vatandaşlarımızın Kudüs'ü ziyaretlerini teşvik ederek, işgalcilerin Kudüs'ün kandillerini söndürmesine önce biz engel olacağız. FETÖ, PKK, El Kaide, EL Şabab gibi terör örgütleri üzerinden geleceğimizin karartılmasına önce biz hayır diyeceğiz. DEAŞ bahanesiyle bölgemizde yeni terör devletleri oluşturulmasına biz karşı çıkacağız. Zulüm ve adaletsizliğe önce biz sesimizi yükselteceğiz.

MİLLİ PARA BİRİMİ VURGUSU

İslam İşbirliği Teşkilatı içi ticareti yüzde 25'e çıkarmaya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizmek istiyorum. İslam ülkeleri, tercihli ticaret sisteminin yürürlüğe girebilmesi için ilgili ülkeleri taviz listelerini güncellemeye ve diğer prosedürleri tamamlamaya davet ediyorum.

İSEDAK'a üye ülkeler olarak ticaretimizi ne kadar çok artırırsak o kadar güçlü oluruz. Ticaretimizde milli para birimi kullanmamız son derece önemlidir. Yerli ve milli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolu yok. Aksi takdirde döviz kuru altında ezilmeye devam edeceğiz. ABD'deki mevcut yönetimin gümrük vergilerini yükseltmesi dünya ticaretinde korumacı eğilimleri artırdı. Üretime ve refaha ciddi zararların olacağı aşikardır. Gümrüklerimizdeki altyapıları modernleştirmemiz, gümrük işlemlerini basitleştirmemiz lazım."